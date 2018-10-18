Курс доллара 65.7238   Курс евро 75.5692  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2018 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:02

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
17:53
ОБЗОР - Рынок акций РФ снижается весь день на нефти по $79,5 за баррель
вчера
17:37
Путин: США режут сук, на котором сидят, подвергая сомнению доллар как универсальную валюту
вчера
17:23
РФ готова реализовывать планы по железной дороге с Сеулом и Пхеньяном - Путин
вчера
17:05
Комитет ГД одобрил поправки кабмина к законопроекту об ограничении возвратов продуктов
вчера
17:02
Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.5%
вчера
17:00
МИНТРАНС РФ ЖДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СБЕРБАНКА И ВТБ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАКОМПАНИИ – ВЕДОМСТВО
вчера
16:45
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РИСКИ ОТКЛОНЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ВВЕРХ ОТ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ В 4% ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕОБЛАДАЮТ - ДЕПАРТАМЕНТ ЦБ РФ
вчера
16:35
Минфин РФ поддерживает нормативную фиксацию дивидендов госкомпаний на уровне 50% прибыли
вчера
16:30
РЖД интересуются участием в проектах Центральной Азии, в том числе Узбекистана и Киргизии
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»