Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь;

N/A мск: Саммит Евросоюза.