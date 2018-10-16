Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 5.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 78.1%, как и месяцем ранее.

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с сентябрём 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.8 п.п.