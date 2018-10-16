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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

13:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь.

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