Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.5%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.6%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле.

Соотношение запасов к продажам в августе составило 1.34, как и месяцем ранее.