Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.

В августе объём розничных продаж вырос на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2017 года показатель увеличился на 4.7%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре сократился на 0.1% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.