Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.
В августе объём розничных продаж вырос на 0.1%.
По сравнению с сентябрём 2017 года показатель увеличился на 4.7%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре сократился на 0.1% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).
Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.