Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла и превысила прогнозы аналитиков

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк J.P. Morgan Chase & Co. сообщил о росте прибыли за III квартал текущего года до 2.34 долл на акцию по сравнению с прибылью в 1.76 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании выросла до 27.82 млрд долл с 26.45 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль JPM на уровне 2.26 долл на акцию и доходы в объёме 27.44 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции J.P. Morgan Chase подорожали на 0.9%.