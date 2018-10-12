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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2018 г. Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.5%
сегодня 15:35

Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.5%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в августе (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 3.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце не изменились после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с (-0.1%).

По сравнению с сентябрём 2017 года цены на экспорт выросли на 2.7%.

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