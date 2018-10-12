Курс доллара 66.7727   Курс евро 77.0824  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

Другие новости

сегодня
10:03
Потребительская инфляция в Германии в сентябре увеличилась на 0.4%
сегодня
10:00
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "ПИР банка" начнутся не позднее 26 октября 2018 года
сегодня
10:00
Профицит торгового баланса Китая в сентябре составил 31.7 млрд дол
сегодня
09:58
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ НЕ БУДУТ ПОМОГАТЬ РОССИЙСКОМУ РЫНКУ, РОСТ ВОЗМОЖЕН ЗА СЧЁТ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ - ОРЕШКИН
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 октября
сегодня
09:03
ЕАБР перечислил Белоруссии шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 млн
сегодня
08:32
Нефть подорожала на 1% после сильного падения на данных о росте запасов в США
сегодня
08:01
Глобальный кризис за нынешним падением рынков не последует, хотя он недалек – аналитик США
сегодня
05:12
Подозреваемого в коррупции главу энергоуправления Китая сняли с должности - власти
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»