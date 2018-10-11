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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 16:40

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "КОР"

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "АКБ "КОР" (г. Волгоград). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Почта Банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 17 октября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 октября 2018 года на сайте АСВ, а также 17 октября 2018 года в газете "Аргументы и Факты Нижнее Поволжье".

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