АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Флора-Москва"

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Флора-Москва" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Почта Банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 17 октября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 октября 2018 года на сайте АСВ, а также 17 октября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".