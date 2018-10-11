Главные темы дня на рынках Европы: распродажи на мировых фондовых рынках могут оказаться непродолжительными

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 11 октября, мировые фондовые рынки находятся под давлением после вчерашнего падения акций на Уолл-Стрит. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 к закрытию торгов в среду подешевели более чем на 3%, в то время как индекс рыночной волатильности VIX обновил шестимесячный максимум, достигнув 24.1 пункта. Индекс Nasdaq Composite с высоким весом акций технологического сектора упал на 4.1%.

Азиатские фондовые рынки отреагировали первыми на обвал американских акций. К закрытию торгов в четверг фондовые индексы Шанхая и Токио подешевели на 5.2 и 3.9% соответственно. Тайваньский индекс Taiex упал на 6.3%, в то время как южнокорейский Kospi снизился на 4.1%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 к данному моменту подешевел на 1.6% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия, достигнув минимального уровня более чем за 20 месяцев на фоне снижения индекса технологического сектора на 3.1%.

Британский индекс FTSE-100 к 13:15 мск снизился на 1.7%, германский DAX – на 1.2%, французский CAC-40 – на 1.3%.

Ближние фьючерсы на фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq-100 к текущему моменту теряют от 0.6 до 0.8%, отступив от утренних минимумов.

Основной причиной падения фондовых рынков стали опасения по поводу возможного замедления мирового экономического роста в условиях удорожания стоимости заимствований на фоне повышения процентных ставок в США.

На этой неделе доходность казначейских облигаций США выросла к многолетним максимумам, достигнув 3.26% в ходе торгов во вторник. Традиционно резкое повышение доходности бондов оказывает негативное влияние на темпы развития ведущих корпораций и стоимость их акций. В среду президент США Дональд Трамп вновь подверг критике деятельность ФРС, назвав представителей американского Центробанка "сумасшедшими" за то, что они повышают процентные ставки. Трамп также прокомментировал падение рынков, назвав его "коррекцией, которую мы ждали долгое время".

Ранее на этой неделе Международный валютный фонд предупредил, что усиление напряженности в международной торговле (например, торговый конфликт между США и Китаем) может привести "к внезапному ухудшению склонности к риску, провоцируя широкомасштабную коррекцию на мировых рынках капитала и резкое ужесточение глобальных финансовых условий ".

Избавляясь от рисковых активов, инвесторы традиционно ищут убежища в активах с более высокой степенью надёжности. В четверг утром наблюдался рост котировок германских правительственных бондов с сопутствующим снижением их доходности. Вместе с тем котировки итальянских государственных облигаций почти не изменились, поскольку сохраняющиеся внутриполитические проблемы по-прежнему давят на инвестиционный спрос.

По словам главного экономиста японского банка Nomura Билала Хафица, обвал на фондовых рынках может скоро прекратиться благодаря возможному смягчению настроя ФРС, деэскалации конфликта между США и Китаем, а также возобновлению выкупа собственных акций американскими компаниями.

"ФРС может предоставить некоторые комфортные условия для рынков. Они могут осознать ухудшение финансовых условий и смягчить свой жесткий настрой, - заявил Хафиц. - Недавняя риторика ФРС указывает, что это маловероятно, однако на них может повлиять комбинация масштаба движения [на рынках - прим. МФД] и даже критика со стороны президента Трампа".

Билал Хафиц также отметил, что высока вероятность смягчения напряженности в отношениях между США и Китаем, учитывая всеобщее желание "избегать острых углов". Кроме того, вскоре американские корпорации могут вновь запустить выкуп своих акций, который в значительной степени поддерживал рынки с 2009 года. По мнению Хафица, возвращение на рынок buyback может произойти сразу после окончания сезона квартальной отчётности, стартующего в эту пятницу.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.