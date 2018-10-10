Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 2.6%, замедлив темпы повышения с 2.8% в августе.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре также вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2017 года индекс PPI core вырос на 2.5%, что совпало с прогнозом.