"ВТБ" приобретает "Саровбизнесбанк"

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" достиг договоренности с акционерами о приобретении 81% акций нижегородского "Саровбизнесбанка" Соответствующий меморандум был подписан сторонами. Об этом сообщает пресс-служба "ВТБ".

Участники планируют закрыть сделку до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений банка "ВТБ". Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда "Саровбизнесбанк" перейдет под бренд "ВТБ". Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Нижегородского региона.

До интеграции банков стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты "Саровбизнесбанка" – как физические, так и юридические лица. При этом клиентам "Саровбизнесбанка" будут предложены продукты группы "ВТБ" в области страхования, пенсионного обеспечения. Будет проведена работа по интеграции сетей банкоматов, синхронизации ключевых элементов бизнес-процессов с использованием технологических возможностей группы "ВТБ". Команда банка, обладающая большим опытом работы в Нижегородской области, будет сохранена.