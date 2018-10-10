АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "БТФ"

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "БТФ" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются Агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении АО КБ "БТФ" процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО КБ "БТФ" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 10 октября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".