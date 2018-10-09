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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2018 г.Банк России может вернуться к снижению ключевой...
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Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки в конце 2019 - начале 2020 года

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявил, что повышение ЦБ РФ ключевой ставки в сентябре на 25 базисных пунктов позволит вернуться к ее снижению в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"25 базисных пунктов - это весьма умеренное повышение процентной ставки. И мы очень рассчитываем, как отметила председатель в своей пресс-конференции, что это решение, которое было принято, позволит нам вернуться к снижению процентной ставки в не самом отдаленном будущем. На текущий момент ЦБ ожидает, что это произойдет к концу 2019 года началу 2020 года", - сказал Заботкин.

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