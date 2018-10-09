Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;
11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь.