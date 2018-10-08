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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь.

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