Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 134 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 134 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 185 тыс.

По мнению экспертов, минимальный за последние 12 месяцев рост числа рабочих мест в сентябре связан с последствиями урагана Флоренс.

Данные по числу новых рабочих мест за август пересмотрены в сторону повышения до 270 тыс. с 201 тыс., объявленных ранее. Июльское значение пересмотрено до 165 тыс. со 147 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений в среднем составил почти 190 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 121 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 180 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 18 тыс. после увеличения на 5 тыс. в августе. В добывающем секторе число рабочих мест расширилось на 5.1 тыс. после увеличения на 7 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 23 тыс. после повышения на 26 тыс. в августе.

В розничной торговле число рабочих мест в августе уменьшилось на 20 тыс., в оптовой торговле - выросло на 4.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы почти на 24 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 13 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий не изменилось, в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла почти на 13 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 29.8 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 54 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 12 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2017 года число госслужащих выросло на 133 тыс. до 22.41 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре понизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%, достигнув 49-летнего минимума (с декабря 1969 года). Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1 п.п. до 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец сентября сократилось на 270 тыс. до 5.96 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 420 тыс. до 155.96 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 74 тыс. до 96.4 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 150 тыс. до 161.93 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 62.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 1.82 млн и составила 96.33 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре выросло на 52 тыс. до 1.38 млн, составив 22.9% от общего числа безработных против 21.5% месяцем ранее и 25.9% в сентябре 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 79 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.8 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 317 тыс. до 128.89 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 142 тыс. до 27.06 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) расширилось на 263 тыс. до 4.64 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2017 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.3% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.24 долл против 27.16 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.8% в сравнении с 2.9% в августе.

Средняя недельная заработная плата в сентябре выросла до 939.78 долл в сравнении с 937.02 долл в августе.