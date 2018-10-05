Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.24 долл против 27.16 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.8% в сравнении с 2.9% в августе.

Средняя недельная заработная плата в сентябре выросла до 939.78 долл в сравнении с 937.02 долл в августе.