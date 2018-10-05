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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

19:40 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

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