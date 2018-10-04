Курс доллара 65.4244   Курс евро 75.7353  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

19:40 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

Другие новости

сегодня
20:28
Несколько регионов РФ в ближайшие недели представят в Вене свой инвестпотенциал - посол
сегодня
19:30
ДОЛЛАР ВЫРОС ВЫШЕ 67 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 19 СЕНТЯБРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
18:55
Страны Персидского залива выделят более $1 млрд ЦБ Иордании на поддержку экономики
сегодня
18:40
Перенос сроков сдачи всей трассы М11 до Петербурга вызван крупной археологической находкой
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 октября
сегодня
18:01
Китай легко сможет заменить нефть из США другими источниками - Новак
сегодня
17:47
Минюст США обвинил российских граждан во взломе ядерной компании Westinghouse
сегодня
17:20
Новак считает дедолларизацию в нефтегазовой сфере РФ вполне реальной
сегодня
17:13
РФ видит позицию США по ценам на нефть в соцсетях, официально они не обсуждались - Новак
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»