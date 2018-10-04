Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.5 тыс.

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 207 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 207 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 сентября, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1650 тыс. против 1663 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1661 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 15.25 тыс. до 1664.25 тыс. (минимум с 27 октября 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 сентября, сократилось на 50 тыс. и составило 1.44 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.65 млн человек.