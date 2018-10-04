Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло более чем на 70% в годовом выражении

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло на 70.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 55.3 тыс. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 43.7%.

Почти половина сентябрьских объявлений об увольнениях (47.9% от общего числа) пришлась на банк Wells Fargo, который сообщил о намерении сократить от 5 до 10% сотрудников в ближайшие три года. Всего в банке работает 265 тыс. сотрудников, таким образом, планируется сократить порядка 26.5 тыс. человек.

С начала 2018 года в корпорациях США было объявлено в общей сложности о 366.06 тыс. увольнений – на 13.9% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

По итогам III квартала текущего года было объявлено о 120.9 тыс. увольнений - на 15.3% больше, чем во II квартале и на 27.9% больше, чем годом ранее.