ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 230 тыс.

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло на 230 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 185 тыс.

В августе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 168 тыс. (пересмотрено со 163 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре выросло на 56 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 99 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 75 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 октября.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 185 тыс. после увеличения на 201 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. до 3.8%.