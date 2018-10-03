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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:48

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Гранд Инвест Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Гранд Инвест Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Гранд Инвест Банк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с Агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Гранд Инвест Банк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 3 октября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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