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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

15:05 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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