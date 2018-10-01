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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2018 г.Йеспер Нильсен стал временным генеральным дирек...
сегодня 10:35

Йеспер Нильсен стал временным генеральным директором Danske Bank

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Член совета директоров Danske Bank Йеспер Нильсен стал временным генеральным директором финансового учреждения. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

"Совет директоров Danske Bank назначил члена совета и главу Banking DK временным генеральным директором до назначения постоянного генерального директора вместо Томаса Боргена, объявившего 19 сентября 2018 года совету о своем желании уйти в отставку", - говорится в заявлении банка.

Нильсен не является претендентом на эту позицию, он будет выполнять свои обязанности до назначения постоянного CEO, уточняется в сообщении банка.

Агентство напоминает, ранее в сентябре глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка.

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