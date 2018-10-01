Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan III квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за сентябрь;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за август;

N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии III квартал;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за август.