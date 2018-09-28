Личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.3%, расходы увеличились также на 0.3%

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в августе на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли также на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в августе увеличились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.4% в июле.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в августе на 0.3%.

Норма сбережений составила 6.6%, не изменившись по сравнению с июлем.