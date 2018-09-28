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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2018 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.3%, расходы увеличились также на 0.3%

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в августе на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли также на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в августе увеличились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.4% в июле.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в августе на 0.3%.

Норма сбережений составила 6.6%, не изменившись по сравнению с июлем.

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