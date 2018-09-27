Алексей Ясаков врзглавил центр развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса "Росбанка"

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Алексей Ясаков назначен на должность директора центра развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса "Росбанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Алексей будет курировать реализацию стратегии банка по развитию дистанционного обслуживания корпоративных клиентов, включая создание различных цифровых решений, направленных на улучшение клиентского опыта и обеспечение комфортного цифрового взаимодействия между клиентами и банком.

Алексей обладает глубокой экспертизой в профильной сфере, полученной в российских и зарубежных компаниях, включая финансовые структуры. Стратегической задачей Алексея станет усиление позиций "Росбанка" в части дистанционного обслуживания и развитие удобных и современных клиентских сервисов.

Для справки: Алексей начал свою карьеру в подразделении бизнес-консалтинга IBM Россия и далее продолжил работу в качестве ведущего консультанта в финансовом секторе консалтинговой компании Deloitte. С 2008 по 2015 год работал в таких компаниях как Тройка Диалог, Deutsche Bank и Data Centric Alliance. С 2015 года отвечал за создание, внедрение и развитие основного канала дистанционного обслуживания – нового интернет-банка "Сбербанк Бизнес Онлайн".