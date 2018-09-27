Курс доллара 65.7585   Курс евро 77.3846  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2018 г.Алексей Ясаков врзглавил центр развития цифровы...
сегодня 11:57

Алексей Ясаков врзглавил центр развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса "Росбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Алексей Ясаков назначен на должность директора центра развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса "Росбанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Алексей будет курировать реализацию стратегии банка по развитию дистанционного обслуживания корпоративных клиентов, включая создание различных цифровых решений, направленных на улучшение клиентского опыта и обеспечение комфортного цифрового взаимодействия между клиентами и банком.

Алексей обладает глубокой экспертизой в профильной сфере, полученной в российских и зарубежных компаниях, включая финансовые структуры. Стратегической задачей Алексея станет усиление позиций "Росбанка" в части дистанционного обслуживания и развитие удобных и современных клиентских сервисов.

Для справки: Алексей начал свою карьеру в подразделении бизнес-консалтинга IBM Россия и далее продолжил работу в качестве ведущего консультанта в финансовом секторе консалтинговой компании Deloitte. С 2008 по 2015 год работал в таких компаниях как Тройка Диалог, Deutsche Bank и Data Centric Alliance. С 2015 года отвечал за создание, внедрение и развитие основного канала дистанционного обслуживания – нового интернет-банка "Сбербанк Бизнес Онлайн".

Другие новости

сегодня
13:21
Эр-Рияд запланировал рост добычи нефти в сентябре-октябре из-за Ирана - СМИ
сегодня
12:20
Официальный курс евро на пятницу снизился на 34 коп - до 77,04 руб
сегодня
12:11
Большинство россиян уверены, что сейчас не время брать кредиты - ВЦИОМ
сегодня
11:58
Законопроект, направленный на защиту прав рыбаков, внесен в Госдуму
сегодня
11:57
Алексей Ясаков врзглавил центр развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса "Росбанка"
сегодня
11:11
РФ до 2020 г достроит инфраструктуру для развития товарооборота с Азербайджаном - Орешкин
сегодня
11:05
Денежная масса М3 в еврозоне в августе выросла на 3.5%
сегодня
10:38
Белоруссия и РФ согласовали продовольственный баланс на 2019 г – вице-премьер республики
сегодня
10:13
Рубль стабилен к доллару, евро уже ниже 77 руб
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»