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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:10

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Аксонбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Аксонбанк" (г. Кострома). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении ООО КБ "Аксонбанк" процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Аксонбанк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 27 сентября 2018 года в "Российской газете".

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