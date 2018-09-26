Глава ФРС Джером Пауэлл: уровень корпоративного долга завышен, но регулятор отслеживает ситуацию

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду, 26 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ФРС "делает все возможное для укрепления американской экономики и её продвижения вперед". По его словам, "это лучший способ обеспечить среду, в которой каждый американец получит возможность добиться успеха".

Он отметил, что финансовая система США сейчас намного сильнее, чем 10 лет назад. Это связано с применением более высоких требований к ведущим банкам по объему собственного капитала, уровню ликвидности и управлению рисками. Вместе с тем он заявил о значительном объеме долга нефинансового сектора, что указывает на "умеренную уязвимость" финансовой системы.

Джером Пауэлл также сообщил, что исключение из сопроводительного заявления FOMC фразы об аккомодационной монетарной политике не подразумевает изменений в ожидаемых темпах повышения ставки. Скорее, это означает признание того факта, что экономика развивается в соответствии с ожиданиями регулятора, сказал глава Федрезерва.

По его словам, ФРС прогнозирует низкий уровень безработицы и низкую инфляцию в обозримом будущем, основываясь на "надёжно закрепленных инфляционных ожиданиях". Пауэлл обратил внимание репортёров на то, что по сравнению с 60-ми годами прошлого века инфляционные процессы "кардинально изменились", и такие изменения характерны для всего мира.

Глава ФРС сообщил, что он не исключает возможности снижения процентной ставки в 2020 году или позднее, поскольку фискальные стимулы сворачиваются.

По словам Пауэлла, ФРС видит растущее беспокойство бизнеса в связи с развязыванием торговых войн, однако на сегодняшний день эти опасения никак не сказываются на экономических показателях США. "Если это приведет к снижению тарифов, это хорошо, но если это приведет к росту протекционизма, это будет плохо для экономики США, для американских рабочих и их семей, а также для других стран", - сказал глава ФРС. Он добавил, что повышение тарифов могло бы привести к росту цен на фоне ограничения предложения, но пока это - "пустые разговоры", и в данных по инфляции это не отражается.

Пауэлл также отметил, что стоимость некоторых активов (торгующихся на финансовых рынках - прим. МФД) сейчас находится на верхних границах исторических диапазонов, а уровень корпоративного левериджа завышен. И хотя риски остаются "относительно умеренными", необходимо "быть начеку" и отслеживать нарастание дисбалансов с течением времени. Он заявил, что ФРС обязательно отреагирует на любую "значительную и длительную коррекцию на рынках" или на замедление экономики. Кроме того, ФРС "очень внимательно" отслеживает рост долга в корпоративном секторе.

По его словам, кризис 2008 года вышел из-под контроля, потому что ФРС не обращала внимания на стабильность финансовой системы. "Это то, чего не хватало, и я полагаю, этого больше не повторится, - заявил Пауэлл. - Мы многое сделали, но никто не думает, что мы решили все проблемы навсегда".

В заключение Пауэлл сказал, что ФРС не может слишком беспокоиться о влиянии своей политики на развивающиеся рынки. По его словам, всего "несколько стран" находится под давлением, а вовсе не большинство. Лучшее, что Федрезерв может сделать, - оставаться прозрачным в своих действиях и поддерживать рост экономики США, отметил глава ФРС.