Итоги заседания FOMC: повышение ставки, отказ от аккомодационной политики и улучшение прогноза по динамике ВВП США

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 26 сентября, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли ожидаемое решение о повышении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2.00 - 2.25%.

Таким образом, значение ставки достигло максимального уровня с марта 2008 года - периода перед началом экономического кризиса, спровоцированного банкротством банка Lehman Brothers осенью 2008 года.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о продолжающемся укреплении рынка труда США и существенном расширении экономической активности в последние месяцы. При этом общий тон заявления ужесточился, из него исключена фраза о намерении сохранять аккомодационный настрой монетарной политики.

После заседания Комитета были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы двенадцати членов ФРС предполагают, что ставка по федеральным фондам в 2018 году будет повышена ещё один раз - в декабре. По итогам июньского заседания лишь восемь членов ФРС ожидали повышения ставки в декабре. Также большинство регуляторов ожидает, что в 2019 году ставка будет повышена три раза, а в 2020 году - один раз.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2018 года ставка по федеральным фондам составит 2.4% (прогноз не изменился), а к концу 2019 года повысится до 3.1% (прогноз не изменился). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 3.4% в 2020 году (прогноз не изменился), сохранится на уровне 3.4% в 2021 году, но опустится до 3.0% в долгосрочной перспективе (июньский прогноз: 2.9%).

Кроме того, Федрезерв улучшил прогнозы по темпам роста ВВП США на 2018 - 2019 годы, немного ухудшил прогноз по уровню безработицы на 2018 год, а также оставил почти без изменений прогнозы по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2018 году ВВП США вырастет на 3.1% (июньский прогноз: 2.8%), в 2019 году - на 2.5% (июньский прогноз: 2.4%), в 2020 году - на 2.0% (прогноз не изменился), в 2021 году - на 1.8%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2018 год составил 3.7% (июньский прогноз: 3.6%), на 2019 год - 3.5% (прогноз не изменился), на 2020 год - 3.5% (прогноз не изменился), на 2021 год - 3.7%, на долгосрочную перспективу - 4.5% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2018 год оставлен без изменений - на уровне 2.1%, на 2019 год понижен до 2.0 с 2.1%, на 2020 и 2021 годы оставлен на уровне 2.1%, а на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 2.0%.

Медианные прогнозы по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) оставлены без изменений: на 2018 год - на уровне 2.0%, а на 2019 - 2021 годы - на уровне 2.1%.