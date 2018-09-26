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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.9 млн барр.

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 сентября, вырос на 1.9 млн барр. и составил 396.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.5 млн барр. и составили 235.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.2 млн барр. и составили 137.9 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.5 млн барр. и составили 22.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.9 млн барр., запасы бензина расширились на 0.95 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.94 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.3 млн барр.

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