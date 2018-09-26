Продажи новых домов в США в августе выросли на 3.5% (расширенное сообщение)

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 3.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 тыс. домов в годовом исчислении.

В июле продажи новых домов составили 608 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 627 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 630 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2017 года продажи новых домов увеличились на 12.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 50 тыс. новых домов против 52 тыс. в июле и 56 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 320.2 тыс. долл против 328.1 тыс. в июле и 309.5 тыс. в июне.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 388.4 тыс. долл против 389.0 тыс. в июле и 370.5 тыс. в июне.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 318 тыс. единиц против 313 тыс. в июле и 307 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.1 месяца против 6.2 в июле и 6.0 в июне.