Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.