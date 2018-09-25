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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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