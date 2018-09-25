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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2018 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 16:06

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в июле вырос на 5.9% в годовом выражении

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.2%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 5.5% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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