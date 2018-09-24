Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

08:35 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь.