АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Аксонбанка"

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Аксонбанк" (г. Кострома). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 27 сентября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 26 сентября 2018 года на сайте АСВ, а также 27 сентября 2018 года в "Российской газете".