Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.25 тыс.

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 сентября, сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 201 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 15 ноября 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 204 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 205.75 тыс. (минимум с 6 декабря 1969 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 сентября, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1645 тыс. (минимум с 4 августа 1973 года) против 1700 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1696 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 20.75 тыс. до 1691.5 тыс. (минимум с 17 ноября 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 сентября, сократилось на 105 тыс. и составило 1.52 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.73 млн человек.