Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.1 млн барр.

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 сентября, сократился на 2.1 млн барр. и составил 394.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 234.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.8 млн барр. и составили 140.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.28 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.3 млн барр. и составили 22.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн барр., запасы бензина сократились на 1.49 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.54 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.57 млн барр.