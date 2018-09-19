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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.28 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн барр., запасы бензина сократились на 1.49 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.54 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.57 млн барр.

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