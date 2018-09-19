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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2018 г.Кабмин предложил повысить МРОТ до 11 280 рублей...
сегодня 13:11

Кабмин предложил повысить МРОТ до 11 280 рублей в месяц

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Кабинет министров предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Проектом федерального закона <...> предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года", — говорится в документе.

"Рост показателя составит 1.048%. Уточняется, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет дифференцированно — от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе," - отмечает агентство.

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