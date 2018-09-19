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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2018 г.Индекс цен производителей Великобритании в авгу...
сегодня 11:35

Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.5% и на выходе на 0.2%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе увеличился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в июле (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 8.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе увеличился на 0.2% после сохранения неизменным в июле.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.9%.

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