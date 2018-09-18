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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

08:45 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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