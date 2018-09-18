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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2018 г.Кабмин включил магазины в центре Москвы в пилот...
сегодня 10:16

Кабмин включил магазины в центре Москвы в пилотный проект tax free

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня участников эксперимента по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением расширен перечень участников этого пилотного проекта. В него, в частности, включены организации розничной торговли Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке", - говорится в сообщении.

Расширение перечня организаций будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров, общему увеличению доходов туристической отрасли.

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