Кабмин включил магазины в центре Москвы в пилотный проект tax free

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня участников эксперимента по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением расширен перечень участников этого пилотного проекта. В него, в частности, включены организации розничной торговли Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке", - говорится в сообщении.

Расширение перечня организаций будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров, общему увеличению доходов туристической отрасли.