Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за август.