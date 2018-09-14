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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2018 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:04

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.6%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.1% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в июне.

Соотношение запасов к продажам в июле составило 1.34 в сравнении 1.33 месяцем ранее.

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