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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2018 г.Объём промышленного производства в США в август...
сегодня 16:19

Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 4.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 78.1% против 77.9% месяцем ранее (пересмотрено с 78.1%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с августом 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.7 п.п.

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